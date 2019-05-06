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10 يوليو.. الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها بمصر القديمة

الإثنين، 06 مايو 2019 11:57 ص
10 يوليو.. الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها بمصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 10 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على المتهم بخطف واغتصاب طفلة وقتلها بمصر القديمة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر شريف محمد.
 
وأسندت النيابة للمتهم "رمضان. ع"، تهمة خطف طفلة مجهولة الهوية واستدراجها لأحد الأماكن النائية والتعدى عليها، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة قتل الطفلة مع سبق الأصرار ، بأن كتم أنفاسها لمدة طويلة حتى فارقت الحياة.
 
 

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