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10 رسائل من الرئيس السيسى للمصريين فى افتتاح المشروعات القومية

الإثنين، 06 مايو 2019 01:00 ص
10 رسائل من الرئيس السيسى للمصريين فى افتتاح المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت إيمان على
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شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعددا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، والتى تربط بين سيناء وإقليم قناة السويس، والدلتا ، كثير من الرسائل وجهها الرئيس للمصريين .

ووصلت تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، لـ 800 مليار جنيه.

ونرصد أبرز هذه الرسائل:

- الدول لا تبنى بـ"الدلع"، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام

- محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن

- المصريين يقدروا يغيروا تانى وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم لكن عندهم الوعى اللى يستحملوا به إجراءات اقتصادية

- لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليل ونهار علشان نبنى مصر

- معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها علشان دى بلدى وأنا هحميها

- دور الجيش فى المشروعات إشرافى فقط  ومش منطقى يقولوا عنده عمالة تكفى 5 ملايين إنسان

- كل الشركات العاملة فى المشروعات مصرية 100 %

- من يطلب وحدة سكنية فى الإسماعيلية الجديدة ..لازم يعيش هناك لأن فرص الحياة فيها بقت موجودة يعنى مياخدوهاش علشان يقول دى لأولادى.

- وعن تطبيق قرار دهان العقارات قال للمصريين "مش عاوزين تدهنوا المبانى رغم إنكم عايشين فيها، يعنى تدهن جوه البيت وتوضبوا وتسيبلنا الأحمر بره مش معقول كده"

- حق من حقوق الإنسان إن إحنا منبقاش دايمًا متخلفين ومش قادرين نعيش ولا نبنى ..فالسلام والاستقرار حق أساسى


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