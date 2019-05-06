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بسعة 23 سرير..

وكيل صحة الإسكندرية يفتتح قسم الأطفال الجديد بمستشفى أبى قير العام

الإثنين، 06 مايو 2019 12:27 م
وكيل صحة الإسكندرية يفتتح قسم الأطفال الجديد بمستشفى أبى قير العام جانب من الافتتاح
الاسكندرية جاكلين منير
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إفتتح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قسم الأطفال الجديد بمستشفى أبى قير العام، بسعة 23 سرير، منها 3 أسرة للحالات الحرجة.
 
رافقه خلال الافتتاح، الدكتور إبراهيم الروبى مدير عام الرعاية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة مها عمارة مدير عام منطقة المنتزه الطبية.
 
وصرح الدكتور أحمد إبراهيم مدير المستشفى، أن القسم مجهز بأكسجين مركزى، وأجهزة مونيتور، ومضخات للحقن والمحاليل، مما يساهم فى تقديم خدمة أفضل للأطفال المرضى.
 
وأوضح "إبراهيم"، أنه سيتم ضم حجرات القسم القديم إلى قسم الجراحة لزيادة سعته وتطويره.
 
جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

 


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