وزير دفاع بريطانيا السابق ينفى تطرقه لصحة تيريزا ماى ويتهمها بتشويه سمعته

كتبت رباب فتحى

لا تزال أصداء الخلاف بين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، ووزير دفاعها جافن ويليامسون تحظى باهتمام الصحف البريطانية الصادرة اليوم.

ونقلت صحيفة "صنداى تايمز" عن الأخير قوله إنه ضحية حملة تشويه قادتها ماي بعد اتهامه بنشر مزاعم كاذبة عن عدم قدرتها على ممارسة عملها بسبب إصابتها بمرض "السكرى".

وأوضحت الصحيفة أن تقارير إعلامية أفادت أمس أن مسئول من حزب المحافظين أبلغ داونينج ستريت بهذه التعليقات بعد أن سمع ويليامسون وهو يدلى بها خلال حفل عشاء خاص قبل عيد الميلاد.

ونفى ويليامسون هذه التصريحات ، وقال لصحيفة التايمز: "ليس لدي علم بصحة رئيسة الوزراء ، ولم أتحدث قط عن صحتها، وليس لدي أي مصلحة حقيقية فيما يتعلق بصحة رئيسة الوزراء".

كما اتهم ويليامسون ماي بمحاولة تشويه سمعته، بعد أن ورد أنه كان يريد التدخل العسكري في خمس دول أفريقية على الأقل خلال فترة ولايته كوزير للدفاع، نافيا هذه المزاعم في مقابلة مع سكاي نيوز.

وقال جافن، النائب عن ساوث ستافوردشاير: "إنه أمر لا يصدق حقا، فى كلا من الحالتين".