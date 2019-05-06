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وزير خارجية فنزويلا: مادورو يعتزم المشاركة فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى

الإثنين، 06 مايو 2019 01:20 م
وزير خارجية فنزويلا: مادورو يعتزم المشاركة فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى مادورو
موسكو(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الفنزويلى، خورخى أريسا، إن الرئيس نيكولاس مادورو يعتزم زيارة روسيا، للمشاركة فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى الشهر القادم.

وأضاف أريسا- خلال مؤتمر صحفى بالسفارة الفنزويلية فى موسكو، اليوم الاثنين "ستشارك فنزويلا فى المنتدى الاقتصادى فى سانت بطرسبرج ونأمل أن يتمكن الرئيس نيكولاس مادورو من المشاركة فى هذا المنتدى.. إن مادورو يرغب بالحضور إلى بطرسبورج ورؤية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وذكر وزير الخارجية الفنزويلى أنه من المحتمل زيادة عدد الخبراء العسكريين الروس فى فنزويلا، قائلا: "توجد فى الوقت الحالى لجنة من المتخصصين العسكريين الروس على الأراضى الفنزويلية، ويمكن زيادتها بطبيعة الحال".

 


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