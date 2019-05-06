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الإثنين، 06 مايو 2019 05:14 م
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وزير العدل: مصر تحتضن اى تعاون بين دول الاتحاد الافريقى وتهتم بتفعيل أطر العمل المشترك

الإثنين، 06 مايو 2019 05:10 م
وزير العدل: مصر تحتضن اى تعاون بين دول الاتحاد الافريقى وتهتم بتفعيل أطر العمل المشترك افتتاح اجتماع اللجنة الأفريقية
كتب إبراهيم قاسم
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قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه الشكر والتحية لضيوف مصر الذين حضروا اجتماع ومؤتمر اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل، والشئون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقى، والذى يعقد لأول مرة بمصر.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته فى افتتاح اجتماع اللجنة الأفريقية، على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة، لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الأفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063، التنموية من جهة، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الأفريقى المشترك، وتحقيق التكامل والاندماج الإقليميى، إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقي السابقة والتى أوصت بالاسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 باديس ابابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ.

وأشار وزير العدل إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات امن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة.

وأضاف وزير العدل ان مصر تحتضن اى تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى، وتهتم بتفعيل أطر العمل المشترك  بينهم .

 

 


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