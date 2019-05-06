video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الروسى: لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكرى فى فنزويلا

الإثنين، 06 مايو 2019 06:43 م
وزير الخارجية الروسى: لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكرى فى فنزويلا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين بأنه أجرى محادثات جيدة وبناءة مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات على احتمال تدخل عسكرى فى فنزويلا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافروف قوله - في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع بومبيو، بمدينة "روفانييمي "الفنلندية - إنه لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا، مضيفا أنه تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، التي تشغل الأجندة الحيوية للأمم المتحدة والعلاقات الدولية بشكل عام، بالإضافة إلى القضايا التي تخص الاستقرار الاستراتيجي.
وأوضح أن اجتماعه مع بومبيو يعتبر خطوة جيدة للغاية إلى الأمام، وذلك استمرارا للمناقشات التي جرت بين الرئيسين :الروسي فلاديمير بوتين ، والأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف : سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر القنوات الأممية

لافروف يحذر من استخدام أمريكا القوة للإطاحة بحكومة مادورو فى فنزويلا

لافروف: موسكو ستنشئ مجموعة دولية لمواجهة التدخل الأمريكى المحتمل بفنزويلا

لافروف: اتهامات بومبيو بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها

روسيا

أمريكا

سيرجى لافروف

مايك بومبيو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة