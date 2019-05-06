وزير الخارجية الروسى: لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكرى فى فنزويلا

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صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين بأنه أجرى محادثات جيدة وبناءة مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات على احتمال تدخل عسكرى فى فنزويلا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافروف قوله - في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع بومبيو، بمدينة "روفانييمي "الفنلندية - إنه لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا، مضيفا أنه تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، التي تشغل الأجندة الحيوية للأمم المتحدة والعلاقات الدولية بشكل عام، بالإضافة إلى القضايا التي تخص الاستقرار الاستراتيجي.

وأوضح أن اجتماعه مع بومبيو يعتبر خطوة جيدة للغاية إلى الأمام، وذلك استمرارا للمناقشات التي جرت بين الرئيسين :الروسي فلاديمير بوتين ، والأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام.