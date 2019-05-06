وزير التنمية المحلية: 60 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لـ26 تجمعا تنمويا بسيناء

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إتاحة 60 مليون جنيه دفعة ثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال أعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر كافة أجهزة الدولة لتنمية سيناء وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وخلق مجتمعات عمرانية لتخفيف التكدس السكانى في وادى النيل وإقامة مجتمعات نموذجية إنتاجية متكاملة مستقرة مع توفير جميع الخدمات الأساسية.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير التمويل المطلوب لتطوير وتنمية 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بتكلفة 279 مليون جنيه لتوصيل التغذية الكهربائية لتلك التجمعات التنموية، موضحاً أنه تم إتاحة دفعة أولى مقدارها 126 مليون جنيه من خطة ديوان عام الوزارة لهذا الغرض.

وأشار شعراوى، إلى أنه سيتم توصيل التيار الكهربائى إلى قري النثيلة (1) و (2) والخفجة بنخل وتجمع خشم الجاد/الخرم والتجمعات البدوية النوافعة بالمغفر وبطيبة التمدو بطويل الحامض وبالكيلو 61 بغداد وأم مفروث وبسهل القاع بالطور والدفيف بالحسنة وتجمع تنموى أبو رصاص بنخل شمال سيناء وتجمع النهايات/رأس سدر وتجمع اسلاوعريق/الطور والتجمعات التنموية الحمة والسحيمى و(الطيبة /وادى أبو جعدة) برأس سدر بجنوب سيناء وتجمع وادى سعال سانت كاترين وكل من التجمعات التنموية المحمم وأبو درام وقصرويت وأبو جلود شمال محور التنمية المقترح والتجمعات التنموية المحمم وأبو درام وقصرويت وأبو جلود بجنوب محور التنمية المقترح.

وأضاف اللواء شعراوى، أن تنمية شبه جزيرة سيناء يعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية، وأداة ووسيلة داعمة لمحاربة الإرهاب فكريا بالتنسيق مع كافة أجهزة و مؤسسات الدولة المصرية لاستيعاب طاقات سكان المحافظة بمختلف الفئات العمرية عن طريق تحسين البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب العمالة الى سيناء مما يساعد على الحد من البطالة.

