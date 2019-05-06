وزير الاتصالات: مصر تستضيف مجموعة من الطلبة اللبنانيين لتدريبهم

كتبت: هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشاركته فى منتدى الاقتصاد العربى فى لبنان، إنها جاءت فى إطار دعم العلاقات الثنائية مع لبنان الشقيق، مشيرا إلى اهتمام الجانب اللبنانى ببناء القدرات والتعاون فى بناء الكوادر البشرية.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستستضيف مجموعة من الطلبة اللبنانيين فى المعاهد التابعة لها وتدريبهم مع الطلبة على أنشطة الإبداع وريادة الأعمال.

كان الوزير قد أكد على هامش مشاركته فى الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى، على أن تطوير العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى يأتى على رأس أولويات الدولة، وذلك من خلال العمل على بناء قدرات الشباب وتطوير المهارات الرقمية، موضحا دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منظومة متكاملة تشمل التدريب، ودعم الابتكار والإبداع، فضلا عن تنفيذ المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل متميزة.