video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لكل مديرية تحصّل ألف صك أضاحى فى رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 04:02 م
وزير الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لكل مديرية تحصّل ألف صك أضاحى فى رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصرف (عشرة آلاف جنيه) مكافأة من الموارد الذاتية للوزارة لكل مديرية تحصل ألف صك أضاحى خلال شهر رمضان الكريم، دون المساس بمبالغ الصكوك، حيث إن مبلغ الصك كاملاً يذهب فى مصرفه الشرعى للأكثر احتياجًا دون أى خصومات أو مكافأة أو مصاريف إدارية تحت أى بند لأى من القائمين على مشروع الصكوك.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات الوزارة اليوم الإثنين وبعض المديريات الإقليمية.

كما اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، صرف الدفعة الأولى للعام الحالى 2019م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوى المخصص لدعم نقابة القراء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الأوقاف تنظم لقاءً أسبوعيا لقيادات الوزارة مع الجمهور والصحفيين

وزير الأوقاف يصدر كتابا جديدًا بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف من المنيا: توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها خلال رمضان

وزير الاوقاف

صك الاضاحى

شهر رمضان

الاوقاف

مديريات الاوقاف

دعم الفقراء

الأسر الاولى بالرعاية




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة