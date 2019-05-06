وزيرة الهجرة تبحث توفير عروض سياحة للمصريين بالخارج خلال فترة أجازاتهم

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث توفير عروض سياحية خاصة للمصريين بالخارج خلال فترة إجازتهم فى مصر الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، بحضور الدكتور المهندس حسين عادل فهمي أحد المصريين بالخارج أصحاب الخبرات فى مجال إدارة الأعمال ونظم المعلومات والحلول التقنية، وأحد خبراء مؤتمرات "مصر تستطيع".

فى بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيد حسام الشاعر، والمهندس حسين عادل فهمى، معربة عن سعادتها بهذا التعاون الذى سيكون فى إطار الإعداد للمنصة الإلكترونية الجديدة التى تقوم وزارة الهجرة على تنفيذها، لتقديم عروض سياحية للمصريين بالخارج من خلالها.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن وزارة الهجرة دائمًا تسعى لتوفير كافة الخدمات، ووسائل التواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن توفير تلك العروض السياحية وبرامج الرحلات بين المقاصد المختلفة والمتنوعة من شأنه أيضًا ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، فضلاً عن أن توافدهم ومشاركتهم من خلال تلك العروض سيكون له أثر إيجابى على قطاع السياحة، والاقتصاد المصرى، وعملية التنمية التى تجرى على أرض مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المهندس حسين عادل فهمى أحد خبراء مؤتمرات "مصر تستطيع"، سيكون المهندس الاستشارى الخاص بالمنصة الإلكترونية الجديدة، لما له من خبرة كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه ستتوالى اللقاءات مع مختلف المسئولين والمتخصصين فى كافة المجالات لطرح أكبر عدد من العروض، من خلال منصة شاملة تضم كافة العروض والخدمات التى تخص المصريين بالخارج، وتقديم تخفيضات وعروض خاصة لهم وتيسيرات لشراء احتياجاتهم.

من جانبه، أبدى السيد حسام الشاعر، ترحيبه بالتعاون مع وزارة الهجرة لتوفير عروض سياحية للمصريين بالخارج، مبديًا استعداده التام لتوفير كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن بما يضمن تنفيذه بالشكل الذي يليق بالمصريين بالخارج.

كما أعرب المهندس حسين عادل فهمى عن حماسته لتصميم المنصة الخاصة بتوفير تلك العروض السياحية، موضحًا أنه من خلال تلك المنصة سيتم توفير العروض، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريقها، لتسهيل عملية الحجز والاستفادة من تلك العروض.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقى آخر قريبًا مع السيد ماجد فوزى رئيس غرفة الفنادق السياحية، لبحث إمكانية العروض التى سيتم توفيرها من الفنادق والمنتجعات السياحية فى مصر، وذلك لتقديم خدمة متكاملة للمصريين بالخارج.