وام: الإمارات تفرج عن زورق عسكرى قطرى دخل المياه الإقليمية و على متنه 4 أشخاص

كتب محمد جمال

أفرجت دولة الإمارات اليوم عن زورق عسكرى قطرى على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل " قطرى الجنسية " و وكيل عريف سعيد ناصر المرى " قطرى الجنسية " و وكيل عريف محمد رياض البلتاجى " فلسطينى الجنسية" و جندى فايز تلكوم " هندى الجنسية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

و أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن الزورق العسكرى القطرى الذى يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضى و على متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.