video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وام: الإمارات تفرج عن زورق عسكرى قطرى دخل المياه الإقليمية و على متنه 4 أشخاص

الإثنين، 06 مايو 2019 01:11 م
وام: الإمارات تفرج عن زورق عسكرى قطرى دخل المياه الإقليمية و على متنه 4 أشخاص عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

أفرجت دولة الإمارات اليوم عن زورق عسكرى قطرى على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل " قطرى الجنسية " و وكيل عريف سعيد ناصر المرى " قطرى الجنسية " و وكيل عريف محمد رياض البلتاجى " فلسطينى الجنسية" و جندى فايز تلكوم " هندى الجنسية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

 

و أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن الزورق العسكرى القطرى الذى يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضى و على متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بنسبة 1.18% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

"مباشر قطر": تنظيم الحمدين يخسر أوراقه فى فرنسا ويتشبث بـ"باريس سان جيرمان"

شاهد.."مباشر قطر" تكشف احتيال تميم للسيطرة على أموال المستثمرين بالدوحة

مباشر قطر: محور الشر يتمدد فى تركيا وقطر وإيران تحت ستار المنظمات الإسلامية

فيديو.. "مباشر قطر"تكشف دبلوماسية "تميم" القذرة المعتمدة على الرشاوى

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف خطط "تميم" فى اختراق الحكومة الألمانية

الإمارات

قطر

زورق عسكرى قطرى

أخبار الإمارات




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة