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ننشر نماذج بوكليت امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

الإثنين، 06 مايو 2019 04:11 م
ننشر نماذج بوكليت امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الانتهاء من نماذج البوكليت "التجريبية"، للعام الحالى 2019/2018، الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى الدور الأول. 

 

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، نماذج اختبارات تجريبيَّة للقسمين العلمى والأدبى، وتهدف النماذج التجريبية إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائى للامتحانات والتدريب عليها، التى تقام بنظام البوكليت للعام الثالث على التوالى.
 
 
 يشار إلى أن امتحاناتُ الثانوية الأزهرية لطلاب القِسم الأدبيّ ستبدأ يومَ الأحد 26/5/2019، وتَنتهي يومَ الثلاثاء 25/6/2019، كما تبدأُ امتحاناتُ الثانويّة الأزهرية لطلاب القِسم العِلمى يومَ السبت 25/5/2019، وتَنتهي يومَ السبت 29/6/2019.
 

ولتحميل النماذج من المرفقات

المواد الثقافية
المواد الادبية
المواد العلمية

 


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