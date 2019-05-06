نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة: تمكين حواء رفعة لبلدها

وائل ربيعى

فازت الدكتورة غادة على، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة ونائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بجائزة أفضل خطاب تحفيزى للكوادر الشبابية المؤهلة دبلوماسياً وسياسياً من مختلف دول العالم، وتم تنصيبها سفيرة للمؤتمر السنوى الدولى للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، فى مصر والشرق الاوسط.

ركزت "على" فى حوارها التحفيزى للشباب على التجربة المصرية فى تمكين الشباب متمثلة فى ثلاث نماذج مصرية ناجحة وقيادات سياسية على رأسهم رئيس دولة آمن بهم وأعطى لهم الفرصة، إذ جاء "شباب البرنامج الرئاسى" كمنوذج رقم 1 لتنظيمهم الرائع وقيادتهم لتجربة منتديات شباب العالم والثانى هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمنصة حوار هامة للشباب على الصعيد السياسى وتوصيل صوتهم السياسى والإنمائى للقيادة السياسية للدولة والثالث هو مناهضة العنف ضد المرأة والمجهودات القائمة فى تمكين المرأة كتجربة مؤمنة بها بحق وأستطيع التعبير عنها بصدق وعزة وحماس وايمان يحفز باقى الجنسيات.

وقالت الدكتورة غادة على، خلال فعاليات المؤتمر: "نحن لا نستجدى عطفاً، بل نطلب حقاً مستحقاً للمرأة فى رفعة بلدها من خلال تمكين المرأة"، إذ أنها كونت داخل جامعة القاهرة فريقا مكونا من 1000 طالب وطالبة خلال اربعة سنوات من العمل ، كذلك شاركت مع فريق العمل فى تدريب 500 من الهيكل الإداري، وساعدت فى تدريب 150 من أفراد الأمن، ونشر فكرة الوحدة في الجامعات العربية المختلفة.

ويراهن المؤتمر الدولي "الصحراء نموذجا" للأمم المتحدة في دورتها الرابعة المنعقدة في أبريل 2020 على مشاركة مصرية وافريقية قوية داخل مختلف اللجان ال 16 المكونة للمؤتمر حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الكونية التي تهتم بها أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (2)



نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (3)



نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (4)



نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (5)