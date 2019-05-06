موجز 6.. تشغيل مترو الأنفاق اليوم للثانية صباحا.. وغياب صلاح عن مباراة برشلونة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تشغيل مترو الأنفاق حتى الثانية صباحا فى رمضان، وتأكد غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة.

تشغيل مترو الأنفاق اليوم للثانية صباحا.. والسكة الحديد تعدل مواعيد 15 قطارا

بدأت شركة المترو اليوم الإثنين فى العمل بمواعيد شهر رمضان الكريم، حيث يستمر تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة 5.30 صباحا حتى 2.00 من صباح اليوم التالى طوال الشهر الكريم، حيث تقوم رحلة آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان 12.40 متجهة إلى المرج، لتنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، وسائر دول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

منح لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لمالكى السيارات الكهربائية لحين تقنين الترخيص

منحت وزارة الداخلية، مالكى السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص.

"التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى

نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية إضافية فى الجغرافيا للصف الأول الثانوى.

صور.. رحلة داخل أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" خلال التشغيل التجريبى.. السائقون: حلم كبير تحقق.. والعبور من شرق القناة لغربها أصبح 10 دقائق بدلا من 18 ساعة.. والفريق مميش: أنشأت بأياد مصرية بتكلفة 12 مليار جنيه

بدأ التشغيل التجريبى اليوم الاثنين، لأنفاق تحيا مصر، أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، ضمن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.

"النقل العام": الخطوط لن تتوقف أثناء الإفطار لتوصيل الصائمين لمقر إقامتهم

أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اتوبيسات الهيئة العاملة على شبكة الخطوط لن تتوقف قبل وأثناء الإفطار لضمان توصيل الركاب الصائمين إلى أماكن إقامتهم.

صور.. روسيا تبدأ التحقيقات فى احتراق الطائرة الروسية "سوبر جيت -100".. ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 41 قتيلا.. وزارة الطوارئ بموسكو تعلن عدم تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.. ومصر تعرب عن خالص التعازى

يوم مأساوى فى تاريخ الخطوط الجوية الروسية، بعد اندلاع حريق هائل فى محرك طائرة ركاب روسية، مما أدى إلى هبوطها إضطراريا، ليسفر الحادث عن 41 قتيلا من إجمالى 78 كانوا على متنها، وبدأ المحققون الروس فى بحث عدة أسباب لوقوع حادثة احتراق طائرة الركاب التى وقعت أمس الأحد فى مطار شيريميتيفو بموسكو.

55 قتيلا جراء انفجار شاحنة صهريج للوقود فى النيجر

قتل 55 شخصا فى النيجر، ليلة الأحد الإثنين، جراء انفجار شاحنة صهريج كانت تنقل وقودا، على بعد مئات الأمتار من مطار نيامى الدولي، حسب ما أكدت وزارة داخلية النيجر لـ"فرانس برس".

30 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع مدينة بدر دون إصابات وبدء عمليات التبريد

سيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، على حريق مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر، بعدا تم الدفع بـ30 سيارة إطفاء و خزانات مياه، وتمت عملية السيطرة على الحريق بداخل كافة أرجاء المصنع، فيما يقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران فى المصنع مرة أخرى.

البورصة المصرية تنهى أولى جلسات شهر رمضان بخسائر 15 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه.

CNN : مليون نوع من الكائنات على الأرض مهدد بالانقراض بسبب البشر

حذر علماء أن نحو مليون من أصل 8 ملايين نوع من الكائنات على كوكب الأرض مهددة بالانقراض، فى تقييم هو الأكثر شمولا لخسائر الطبيعة حول العالم.

سلطات سريلانكا تطالب المواطنين تسليم السيوف والخناجر خوفا من هجمات

طلبت السلطات فى سريلانكا من المواطنين تسليم السيوف والخناجر، التى يملكونها بسبب مخاوف أمنية، بعد الهجمات، التى استهدفت كنائس وفنادق فى عيد الفصح المسيحى.

كلوب يطمئن الجماهير على إصابة محمد صلاح ويؤكد: سيشارك أمام ولفرهامتون فى ختام الدورى الإنجليزى.. مدرب ليفربول: نفتقد اثنين من أفضل المهاجمين فى العالم ضد برشلونة بسبب الإصابة.. وحلم الريمونتادا يبدأ بخطوة

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن المشاركة فى مباراة برشلونة الإسبانى المحدد لها غداً، الثلاثاء، بملعب "أنفيلد" فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بسبب الإصابة بجانب البرازيلي فيرمينو.

5 مطالب زملكاوية بعد التأهل لنهائى الكونفيدرالية.. المعاملة بالمثل من الجبلاية.. الاعتماد على عماد السيد بالمباريات المحلية.. إغلاق ملف التجديد لجروس مؤقتاً.. الاستعانة بــ"أحداد وبوطيب" لفك طلاسم نهضة بركان

نجح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى التأهل لنهائى الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تعادل سلبيًا مع النجم الساحلى فى إياب دور نصف نهائى للبطولة بالمباراة التى جمعتهما على الملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية من البطولة بعد فوزه فى مباراة الذهاب ببرج العرب بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.