مواد سريعة الاشتعال وأدخنة كثيفة تعوق عمليات إطفاء حريق مصنع مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

يعانى رجال الحماية المدنية بالقاهرة من التشوينات والتخزينات بداخل المصنع المحترق فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر، نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال داخل مبنى مصنع البلاستيكات، فيما ساهمت كثافة الأدخنة الناتجة عن الحريق فى انعدام الرؤية بالطرق المؤدية للمصنع.

وتم الدفع بخزانات مياه ضخمة وقوات إضافية للسيطرة على الحريق، وسط استمرار عمليات الإطفاء ومحاصرة النيران لمنع انتقالها للمجاورات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.