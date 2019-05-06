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الإثنين، 06 مايو 2019 11:51 م
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مقتل 14 شخصًا بتحطم طائرة مكسيكية خاصة كانت فى طريقها لمدينة مونتيرى

الإثنين، 06 مايو 2019 11:02 م
مقتل 14 شخصًا بتحطم طائرة مكسيكية خاصة كانت فى طريقها لمدينة مونتيرى تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ
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أكد مسؤول محلى بالمكسيك، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها فى طريقها من مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلى مدينة مونتيرى بشمال المكسيك. 
وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ فى ولاية كواهويلا - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوى على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية، مضيفًا أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.
فيما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم، مضيفة أن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكبًا وطاقمًا من 3 أفراد.
وأضافت أن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد بعد الساعة 05:20 مساء بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت جرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة، مؤكدة أن الركاب كانوا عائدين من رحلة نهاية الأسبوع في لاس فيجاس.
وكان متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية قد صرح في وقت سابق اليوم، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.


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