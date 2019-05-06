مصرع شخص فى حادث إنقلاب سيارة وطالب غرقا بنهر النيل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى قائد سيارة ملاكى مصرعه، فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، على إثر إنقلاب سيارته التى كان يقودها، بينما لقى طالب مصرعه غرقا بنهر النيل، بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان مدير امن سوهاج اللواء هشام الشافعى، قد تلقى بلاغين منفصلين، عن وقوع حادث سيارة ووجود متوفى، وغرق طالب أثناء إستحمامه بنهر النيل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، أنه أثناء سير السيارة ملاكى قيادة "محمد ا م ي" 45 سنة، حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق، ويقيم القاهرة، إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بأخميم.

وجاء البلاغ الثانى، بقسم شرطة جرجا، عن بلاغ "حمدي ع ا ح" 48 سنة، عامل ويقيم بناحية دائرة القسم، بأنه أثناء قيام نجله "محمد ح ع" 15 سنة، طالب، بالاستحمام بنهر النيل بناحية دائرة القسم، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة المذكور، بتوقيع الكشف الطبى علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة" إسفكسيا الغرق "، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.