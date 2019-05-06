مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بترعة الكلابية فى قنا

قنا - وائل محمد

لقى شاب مصرعه غرقًا فى ترعة الكلابية أمام كوبرى الزعير بمدينة قفط، أثناء محاولته النزول للاستحمام فى الترعة للتخفيف من حرارة الطقس المرتفعة.

وتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بغرق شاب يدعى أحمد حمام، عامل بمستشفى قفط التعليمى، أثناء محاولته الاستحمام فى ترعة الكلابية أسفل كوبرى الزعير، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الترعة.

وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى لاستخراج الجثة، فيما يحاول الأهالى البحث عن الجثه قبل أن يجرفها التيار لمكان بعيد.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.