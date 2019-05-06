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مصدر: ماس كهربى وراء حريق مصنع مدينة بدر والإطفاء تحاصر النيران

الإثنين، 06 مايو 2019 11:26 ص
مصدر: ماس كهربى وراء حريق مصنع مدينة بدر والإطفاء تحاصر النيران حريق مصنع بمدينة بدر
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر امنى، إن ماس كهربى داخل مصنع أقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، تسبب فى نشوب الحريق إثر أحمال كهربائية زائدة، وامتدت النيران لأجزاء كبيرة داخل المصنع، وتم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والتى دفعت بسيارات الإطفاء، وتم منع خطر امتداد الحريق لامبانى المجاورة له.
 
 
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.
 
 
 

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