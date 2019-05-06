مصدر عراقى: مقتل عنصر بالشرطة بهجوم لـ"داعش" فى منطقة شوان

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أفاد مصدر أمنى عراقى بأن عنصرًا في الشرطة الاتحادية قتل وأصيب ثلاثة آخرين بهجوم لـ"داعش" فى منطقة شوان.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن "عناصر في تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا على قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة شوان بين محافظتي أربيل وكركوك، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر القوة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي".

يذكر أن عناصر "داعش" ينفذون بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين وأفراد الأجهزة الأمنية في المناطق الآمنة، إلا أنه يتم إحباط تلك الهجمات وتكبيد التنظيم الإرهابي خسائر فادحة.