مستشار الاتحاد الأفريقى: عرض نتائج لجنة خبراء العدل على وزراء الخارجية الأفارقة يوليو المقبل

كتب إبراهيم قاسم .. تصوير كريم عبد العزيز

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن اجتماع اللجنة الفنية الوزارة المعنية بالعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقى يهدف إلى النظر فيما توصلت إليه لجنة الخبراء القانونيين للاتحاد من نتائج، والبت فى نقط الخلاف بين لجنة خبراء الدول الافريقية للقانون.

وأوضحت نجم، خلال كلمتها باجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل، التابعة للاتحاد الأفريقى، أنه سوف يتم اعتماد ثلاثة صكوك خلال اجتماع اللجنة هى المشروع الأساسى لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقى "أودا- نيباد"، الذى يدمج وكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد"، فى أجهزة الاتحاد الأفريقى، ومشروع النظام الأساسى للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران "APRM" ، والانتهاء من مشروع التقرير ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الصكوك القانونية من قبل مفوصية الاتحاد الافريقى.

وأضافت نجم، أن نتائج اجتماع اللجنة سيتم رفعها للمجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة، والمفوض من قمة رؤساء دول القارة لمناقشته، واعتماده فى عاصمة النيجر نيامى فى شهر يوليو القادم.

وذكرت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقى، أن أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الخبراء الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى المعنية بالعدل والشئون القانونية "لجنة الخبراء"، انتهت أمس من اجتماعاتها، والتى استمرت على مدى أربعة أيام فى القاهرة، بالتعاون مع وكالة النيباد للتنمية الافريقية ، ووزارة الخارجية المصرية ، وبالتنسيق مع السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر فى أديس أبابا، ووزارة العدل المصرية .