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مرور الجيزة: حملات على مواقف السرفيس والأجرة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب

الإثنين، 06 مايو 2019 08:30 ص
مرور الجيزة: حملات على مواقف السرفيس والأجرة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب موقف سيارات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حملات مرورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لإحكام السيطرة عليها بتعزيز خدمات سرية خلال شهر رمضان لمنع التلاعب بتعريفة الركوب، بالإضافة إلى الخدمات النظامية المعينة لها حتى يتم منع استغلالهم للمواطنين، كما تم صيانة كافة كاميرات المراقبة بالمحاور والميادين الرئيسية، لنقل صورة حية للحالة المرورية بالشوارع والمحاور ليتم دعمها بالخدمات المرورية، خاصة أمام المتاجر التى يتردد عليها المواطنين قبل وبعد الإفطار، وكذلك الأمر بأماكن الزيارات.
 
وتنسق إدارة المرور مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعيين خدمات ضباط عمليات من مرور الجيزة يتواجدون بداخل الغرفة الخاصة بالقاهرة خلال أوقات الذروة، حرصا على تحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحدودية التى تربط بينهما، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور لمتابعة الحالة المرورية للطرق السريعة التى تدخل فى نطاق المحافظة منها "القوس الغربى لمحور 26 يوليو – محور المنيب".
 
كما سيتم التنسيق مع هيئة النقل العام لتعيين سيارات إصلاح مجهزة لاسلكيا "طوارئ" بأماكن متفرقة بمدينة الجيزة، لسرعة التعامل مع أى أعطال بحافلات الهيئة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لعدم منح أية تراخيص لإقامة سرادقات، إضافة إلى الاستعانة بإمكانيات الأحياء من المعدات الثقيلة للتعامل الفورى مع أى حوادث مرورية أو أعطال خلال تجهيز لودر بكل حى يتم تمركزه على محور رئيسى بالمحافظة، لتسيير حركة المرور أمام السيارات.
 
 
 
 

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