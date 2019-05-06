video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة بحرينية تقضى بتثبيت الأحكام بحق متهمين فى جرائم إرهابية

الإثنين، 06 مايو 2019 05:11 م
محكمة بحرينية تقضى بتثبيت الأحكام بحق متهمين فى جرائم إرهابية الشرطة البحرينية
أ ش أ
إضافة تعليق

قضت محكمة "التمييز " البحرينية، اليوم الإثنين بتثبيت حكم قضائى بإعدام شخصين" اثنين " ، وسجن 56 آخرين لمدد مختلفة، بتهمة تشكيل جماعة إرهابية.

 

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عربية عن رئيس النيابة عيسى الرويعى - القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - قوله ، إن محكمة التمييز أمرت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين "اثنين" ، وتأييد أحكام السجن المقضى بها بحق باقى الطاعنين فى قضية تشكيل جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا.

 


وأضاف أن الاتهامات شملت استيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والتعدى على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين صدرت أحكام بحقهم على الهرب، وإخفاء متهمين صدرت بحقهم أحكام بعقوبة سالبة للحرية.

 


وتعود تفاصيل الوقائع إلى تشكيل تنظيم إرهابى تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهما بالخارج فى إيران والعراق، وأحدهم بألمانيا، و46 فى الداخل، منهم 10 هاربين من السجن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط مصرف "السلام البحرين"

الرئيس السيسى يتلقي تهنئة ملك البحرين بحلول شهر رمضان

تباين بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع.. خسائر ببورصة قطر.. وتراجع سوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية وسط هبوط جماعى لقطاعاته.. ودبى بالمنطقة الحمراء.. وارتفاع مؤشرات بورصة البحرين مدفوعة بأسهم البنوك

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم "البحرين للاتصالات"

يروى معاناة نكبة فلسطين.. عرض فيلم "البرج" النرويجى لأول مرة فى البحرين غدا

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة

"سرقة ورشاوى".. فضائح تلاحق النظام القطرى.. البحرين تتهم الدوحة بسرقة بترولها ومطالبات بتحرك دولى ضد "تميم".. رشاوى قطرية فى أسكتلندا تكشف فساد "تنظيم الحمدين".. ومحلل سياسى سعودى: قطر مرتبكة خارجيا

البحرين

أخبار عربية

أخبار البحرين

جماعة إرهابية

اعدام




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة