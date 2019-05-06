محكمة بحرينية تقضى بتثبيت الأحكام بحق متهمين فى جرائم إرهابية

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قضت محكمة "التمييز " البحرينية، اليوم الإثنين بتثبيت حكم قضائى بإعدام شخصين" اثنين " ، وسجن 56 آخرين لمدد مختلفة، بتهمة تشكيل جماعة إرهابية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عربية عن رئيس النيابة عيسى الرويعى - القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - قوله ، إن محكمة التمييز أمرت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين "اثنين" ، وتأييد أحكام السجن المقضى بها بحق باقى الطاعنين فى قضية تشكيل جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا.



وأضاف أن الاتهامات شملت استيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والتعدى على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين صدرت أحكام بحقهم على الهرب، وإخفاء متهمين صدرت بحقهم أحكام بعقوبة سالبة للحرية.



وتعود تفاصيل الوقائع إلى تشكيل تنظيم إرهابى تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهما بالخارج فى إيران والعراق، وأحدهم بألمانيا، و46 فى الداخل، منهم 10 هاربين من السجن.