محافظ بنى سويف: نسبة تنفيذ محور عدلى منصور 100% ودخوله الخدمة قريبا

بنى سويف : هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن مشروع محور عدلى منصور تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، ويعتبر المشروع التنموى الأهم الذى حظيت به المحافظة فى الفترة الأخيرة لعوائده التنموية المباشرة على المجتمع السويفي، ولاسيما فى ظل اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المحور يعد نقلة وقفزة كبيرة للمحافظة فى كافة النواحى، لاسيما أن المحور منح شبكة طرق بنى سويف دعماً نوعياً وفنياً، وأعطى تميزاً إضافياً لجغرافية وموقع المحافظة، بجانب عوائد المحور المباشرة على الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة، وتوجد عوائد تنموية كبيرة للمحور فى مجالات الاستثمار الصناعى والتجارى والعقارى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ، فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس أحمد الناقة مدير عام الطرق والكبارى، والعميد حسام الشايب مدير المرور، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والمهندس نهى خاطر مدير المكتب الفنى بالمحافظة، عزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة،والمحاسب عبد الرحمن فوزى مديرعام الشئون المالية والإدارية،وأحمد حسين مديرعام الشؤون القانونية ، لمياء جلال مدير عام الاستثمار ، والقائمين على تنفيذ المشروع من الهيئة الهندسية ، ومسؤولى الزراعة والمواقف والأسواق والأملاك

وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة استعدادا لتشغيل محور عدلى منصور، وتضمنت التناقش حول موضوعات هامة تخص الحركة المرورية وإجراءات تسليم المحور من الهيئة الهندسية لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل،ومقترحات التنمية العمرانية لمنع العشوائيات بالمنطقة.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بالحركة المرورية على المحور ومداخله ومخارجه ، وكان من أبرز المقترحات تحويل سيارات النقل الثقيل من اتجاه الكوبرى القديم إلى المحور الجديد باستثناء سيارات الخدمات العامة كسيارات نقل المواد التموينية ،على أن يتم تكوين لجنة برئاسة مديرية الطرق ومدير عام المرور ورئيس الوحدة المحلية لدارسة كل المقترحات فى هذا الشأن.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وتضم مسئولى المرور والطرق والوحدة المحلية والمواقف والأسواق والتخطيط العمرانى لبحث مقترح نقل بعض مواقف السيارات من داخل المدينة إلى منطقة أسفل المحور الجديد لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على وسط المدينة والمناطق الحيوية على أن يتم الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لدراسة هذه المقترحات

وتطرق الاجتماع لدراسة التنمية العمرانية بأجناب المحور لمنع العشوائيات بالمنطقة "مستقبلا " على أجناب محور عدلى منصور ،حيث كلف المحافظ لجنة تضم المكتب الفنى والتخطيط العمرانى ومكتب خدمة المستثمرين ومديرية الزراعة وبرئاسة السكرتير العام للتواصل الدائم مع الوزارات والجهات المعنية فى هذا الملف الهام