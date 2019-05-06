video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يكافئ عمال مرفق المياه بالخارجة بعد نجاح خطة التشغيل طوال اليوم

الإثنين، 06 مايو 2019 05:30 م
محافظ الوادى الجديد يكافئ عمال مرفق المياه بالخارجة بعد نجاح خطة التشغيل طوال اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، منح مكافأة للعاملين بمرفق مياه الشرب بمركز الخارجة وذلك بعد نجاح منظومة تشغيل محطات المياه على مدار 24  ساعة دون انقطاع بمدينة الخارجة، وذلك لتوفير المياه على مدار اليوم بدلا من انقطاعها ليلاً والذى كان يمثل حلم لأبناء المحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه تم التشديد على عمل مناورة لتشغيل جميع الآبار بنطاق مدينة الخارجة وذلك لتشغيلها بالتناوب بما يضم إستمرار ضخ المياه وخاصة بساعات الذروة بكافة أحياء المدينة، وعدم التأثير على سلامة الآبار البالغ عددها 25 بئر تغطى المدينة بأكملها.

من جانبه، أكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة أن خطة التشغيل التى تم وضعها تعمل بكفاءة تامة ولم يحدث أى تأثير على كفاءة عمل المحطات، مشيرا إلى أن شكوى إنقطاع المياه ببعض المناطق ترجع إلى تهالك بعض الخطوط الفرعية الخاصة بالمواطنين والتى يتم التعامل معها فورا بمعرفة المختصين بالمرفق

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"زينة وفانوس ميدالية"هدية للطلاب بمدارس الوادى الجديد بمناسبة رمضان..صور

"صحة" الوادى الجديد: فحص 12298 من طلاب الإعدادية ضد فيروس سى

ضبط ياميش رمضان وحلويات غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد يلتقي وفد مستثمرين يونانيين لزراعة 10 آلاف فدان موالح

شكوى من توقف البطاقة التموينية لأحد أهالى الداخلة بالوادى الجديد

صور.. بدء فحص 15 ألف طالب بمدارس الوادى الجديد للكشف عن فيروس سى

ضبط عاطل بعد سرقته محتويات وحدة سكنية واسترداد المسروقات بالوادى الجديد

صور.. موجة طقس سئ ورياح محملة بالأتربة تجتاح الوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة