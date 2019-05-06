محافظ الوادى الجديد يكافئ عمال مرفق المياه بالخارجة بعد نجاح خطة التشغيل طوال اليوم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، منح مكافأة للعاملين بمرفق مياه الشرب بمركز الخارجة وذلك بعد نجاح منظومة تشغيل محطات المياه على مدار 24 ساعة دون انقطاع بمدينة الخارجة، وذلك لتوفير المياه على مدار اليوم بدلا من انقطاعها ليلاً والذى كان يمثل حلم لأبناء المحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه تم التشديد على عمل مناورة لتشغيل جميع الآبار بنطاق مدينة الخارجة وذلك لتشغيلها بالتناوب بما يضم إستمرار ضخ المياه وخاصة بساعات الذروة بكافة أحياء المدينة، وعدم التأثير على سلامة الآبار البالغ عددها 25 بئر تغطى المدينة بأكملها.

من جانبه، أكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة أن خطة التشغيل التى تم وضعها تعمل بكفاءة تامة ولم يحدث أى تأثير على كفاءة عمل المحطات، مشيرا إلى أن شكوى إنقطاع المياه ببعض المناطق ترجع إلى تهالك بعض الخطوط الفرعية الخاصة بالمواطنين والتى يتم التعامل معها فورا بمعرفة المختصين بالمرفق.