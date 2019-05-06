محافظ المنيا: توريد 66 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

المنيا ــ حسن عبد الغفار

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون و الصوامع، و نقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 66780 طن و490 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد، وحتى صباح 6 مايو الجارى.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 124690 طن و934 كيلو بالبنك الزراعى، و15789 طن و 339 كيلو بقطاع المطاحن، و 26111 طن و747 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيراً إلى أن ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 188 طن و 470 كيلو.

وأكد، على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوى المحافظة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.