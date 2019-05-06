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محافظ الغربية: صرف علاج فيروس سى بالمجان لـ58624 مريض بمبادرة 100مليون صحة

الإثنين، 06 مايو 2019 05:35 م
محافظ الغربية: صرف علاج فيروس سى بالمجان لـ58624 مريض بمبادرة 100مليون صحة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم صرف علاج فيروس سى لـ58624، كجرعة أولى وثانية بالمجان للمواطنين المصابين، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والتى تم البدء فيها من أول مارس وحتى نهاية إبريل من العام الحالى.

 

وأكد محافظ الغربية، إننا جميعا حريصين كل الحرص على صحة المواطنين، ونعمل دائماً على تدعيم القطاع الصحى للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين الخدمة الطبية.

 

وقامت مستشفى حميات طنطا،بصرف، 9165 جرعة وكفر الزيات 4005 جرعة، وأيضاً حميات المحلة الكبرى 2610 جرعة، ومستشفى زفتى بصرف 2995 جرعة، وقامت أيضاً مستشفى جامعه طنطا، بصرف 13700جرعة، ومستشفى كبد المحلة التعليمى، 15496جرعة، والتأمين الصحى  10653 جرعة للمصابين والذين تم إكتشاف حملهم للفيروس خلال عملية الفحص .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية وصرف العلاج بالمجان للذين تم إكتشاف إصابتهم بالفيروس.

من ناحيه أخرى، أعلن المحافظ، انتهاء جميع أعمال الرصف فى نطاق حى أول طنطا بطول 3.5 كم وذلك بعد تطوير كافة المرافق الموجودة بها وأيضاً مراعاة عمل بلاعات تصريف الأمطار وتم رفع مطابق الصرف الصحى للتناسب مع الطبقة الأخيرة للأسفلت.

حيث تم الانتهاء من رصف شارع أبو بكر الصديق، بطول 400 متر وعرض 13 متر وشارع الحريرى بطول 300 متر وعرض 6.5 متر ، و شارع المأمون القبلى بطول 400 متر وعرض 7 متر، كما تم الإنتهاء من شارع عبد المنعم رياض بطول 750 متر وعرض 14 متر وشارع هداية بطول 400 متر وعرض 4.5 متر و شارع الميهى بطول 275 متر وعرض 6.5 متر.

 

كما تم الإنتهاء من شارع بونابرت بطول 200 متر وعرض 5 متر وأيضاً شارع كفر عصام من أول الطريق السريع حتى دوران النادى بطول 650 متر وعرض 14 متر.


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