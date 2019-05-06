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محافظ الدقهلية يقرر الإفطار مع فتيات مؤسسة التربية بأول أيام رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 04:11 م
محافظ الدقهلية يقرر الإفطار مع فتيات مؤسسة التربية بأول أيام رمضان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مشاركة نزيلات مؤسسة البنات، إفطارهن فى أول أيام رمضان، وذلك فى لمحة إنسانية تقديرا للمؤسسة ونزيلاتها والعاملين فيها. 
 
وقال شاروبيم، فى بيان صحفى صادر اليوم، "إننى سعيد بأن أكون أول أيام شهر رمضان المبارك بين فتيات عزيزات علينا، وفى رسالة انسانية سامية تقوم بها مؤسسة التربية تجاه الفتيات النزيلات بها"، وأضاف شاروبيم "إننى سأشارك كل أبناء الدقهلية افطارهم على مدار الشهر الكريم".
 
ووجه محافظ الدقهلية، التهنئة لأبناء المحافظة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا للجميع الصحة والسعادة، وأن يكونوا على تآخ ومودة، وأن يشملهم الحب والمودة، وأن يمتعهم الله بالصحة والعافية .
 
 

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