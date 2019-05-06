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محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضى بطريق الفيوم.. وتحويلات مرورية بمنطقة الأعمال

الإثنين، 06 مايو 2019 02:45 م
محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضى بطريق الفيوم.. وتحويلات مرورية بمنطقة الأعمال محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منطقة الهبوط الأرضى الذى حدث على مساحة 5 أمتار وبعمق 1 متر بعد ميدان الرماية باتجاه طريق الفيوم قبل البوابه الأولى لحدائق الأهرام، نتيجة تسريب مياه من محبس 1000مم داخل غرفه لخط 1000مم .
 
وأكد المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشئ لاصله تجنباً لحدوث اى تكدسات مرورية .
 
وأشار إلى أن التحويلة المرورية هى الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 متر، بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلى ثم العودة للطريق الأصلى بعد تجاوز منطقة الأعمال، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وقامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الأعمال.
 
كما أشار راشد إلى أن حى الهرم قام بتركيب أعمدة الإنارة للتحويلات المرورية الجديدة المؤقتة.
 
رافق المحافظ خلال تفقده موقع الأعمال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة الجيزة لمياة الشرب والصرف الصحى واللواء إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم.
 
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (1)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (1)

محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (2)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (2)

محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (3)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (3)

محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (4)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (4)

محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (5)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (5)

محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (6)
محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الارضى باتجاه طريق الفيوم (6)

 


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