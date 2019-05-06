محافظ أسيوط : تعديل مواعيد المخابز ومسابقات دينية خلال رمضان

أسيوط ـ محمود عجمى

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، عن إنتظام العمل بعدد 1734 مخبزا، بأوقات تتناسب مع مواعيد وجبتى الإفطار والسحور طوال شهر رمضان.

وأكد اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن بحلول الشهر الكريم وفى ضوء تطبيق منظومة الخبز، يتم توزيع الخبز عن طريق البطاقة الذكية بمدينة أسيوط، وكافة قرى ومراكز المحافظة، للمواطنين من المخابز بمكاينات صرف الخبز طوال شهر رمضان، بمواعيد تتناسب مع وجبتى الإفطار والسحور، حيث سيتم فتح المخابز على فتريتين الفترة الأولى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الرابعة عصرًا، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الساعة 11 مساءًا، مع تكثيف حملات الرقابة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هناك لجان من قبل المديرية مكلفة بالإشراف على المطاحن بنوعيها الخاص والعام يوميًا، لضمان إنتاج دقيق جيد ومطابق للأوزان والمواصفات القانونية لسلامة إنتاج رغيف خبر جيد للمواطنين، مشيرا إلى أن توفر الدقيق بالمطاحن بالأرصدة القانونية فضلًا عن توفر رصيد يومى بالمخابز بشتى مراكز واحياء المحافظة، ويتم صرفة للمواطنين بالبطاقات الذكية بماكينات صرف الخبز بالمخابز.

وفى ذات السياق، أعلن محافظ أسيوط، عن تنظيم أنشطة مختلفة ما بين إنشاد دينى ومسابقات ثقافية، وورش ومعارض للفنون التشكيلية، ومشغولات يدوية وتلوين وأمسيات أدبية، وعروض فنية وثقافية وموسيقية، وأمسيات رمضانية وغيرها بقصور الثقافة، وذلك ضمن خطة فرع ثقافة أسيوط طوال شهر رمضان المبارك، داعياً كافة المواطنين بالإستمتاع بهذه الفاعليات والاحتفالات بالشهر الكريم .

وأوضح ضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط، إنه سيتم تنظيم فقرة للإنشاد الدينى ومسابقات ثقافية للأطفال، و DG وورشة للفنون التشكيلية، وتلوين الوجه وأمسيات أدبية، فضلاً عن عرض فرقة التنورة والموسيقى العربية ومسرح العرائس والفنون الشعبية، وذلك خلال الفترة من 5 : 15 رمضان الموافق 10 : 20 مايو الجارى بقصر ثقافة أسيوط، مضيفاً إنه سيتم تنظيم ندوة عن الجمال الموسيقى في الأدب للأديب درويش الأسيوطى وعرض لفرقة التخت الشرقى يوم 12 مايو، وندوة عن السلم الموسيقى للفنان حسن صالح، وفرقة التخت الشرقى يوم 15 مايو، بالإضافة إلى ندوة عن فن النحت لدى المصريين القدماء، للدكتور ممدوح الكوك، والدكتور محمد جلال والفنان حسن جابر يوم 13 مايو، وندوة عن الموهبة الفنية للطفل بفن الرسم للدكتور محمد ثابت، والدكتور وجدى رفعت يوم 14 مايو بقاعة الإجتماعات بقصر ثقافة أسيوط.

وأضاف مكاوى، إنه سيتم تنظيم عدة فاعليات بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، كعرض لفرقة الآلات الشعبية، وفرقة التنورة بقناطر المجذوب الأثرية 16 رمضان الموافق يوم 21 مايو وعرض لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالمرسى السياحي بحديقة الفردوس يوم 28 مايو، وعرض لفرقتى الموسيقى العربية والآلآت الشعبية والتنورة بالممشى السياحى خلال الفترة من 7 : 22 رمضان المعظم، مشيراً إلى تنظيم مسابقة اكتشاف المواهب الفنية في مجالات الموسيقى والشعر والمسرح يومي 12 ، 14 رمضان ؛ على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل الختام يوم 15 رمضان ضمن برنامج مسابقة "فنون لايف" التى تنظمها جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط.