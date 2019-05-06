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محافظة سوهاج: تخصيص 63 مسجد للإعتكاف.. و49 للملتقيات الفكرية والأمسيات

الإثنين، 06 مايو 2019 03:14 م
محافظة سوهاج: تخصيص 63 مسجد للإعتكاف.. و49 للملتقيات الفكرية والأمسيات محافظة سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلنت محافظة سوهاج، عن استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة للشهر الكريم، حيث تم تخصيص 112 مسجداً على مستوى المحافظة للإعتكاف، والملتقيات الفكرية، والأمسيات الدينية .
 
كما نفذت الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء، عدة حملات بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، لرفع الإشغالات بمحيط المساجد،  ورفع مستوى النظافة بالشوراع المحيطة.
 
ومن جانبه أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى بيان للمحافظة، على جاهزية مساجد المحافظة، والتى بدأت في استقبال الرواد للصلوات، مشيراً إلى أن المديرية ستقوم من خلال أئمتها بأداء 2610 قافلة دعوية أسبوعياً، وكذلك 2610 درسا دينيا أسبوعيا، كما يتخلل صلاة التراويح كلمة موجزة عبارة عن خاطرة يلقيها الإمام على مسامع الرواد.
 
وأضاف أن هذا العام، خصصت مديرية الأوقاف 63 مسجداً على مستوى المحافظة للإعتكاف خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى تخصيص 49 مسجداً للملتقى الفكري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الأئمة بالحرص على أداء الدروس والقوافل وصلاة القيام بالمساجد، وعدم تمكين أى شخص بغير المكلفين بالمساجد بذلك، وتم التنبيه على المفتشين بتكثيف المرور على مدار الشهر الكريم، ومتابعة مساجد الإعتكاف، ومختلف مساجد المحافظة.
 
 
 
 

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