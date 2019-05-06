video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لموظفى وزارة الرى.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 12:12 م
لموظفى وزارة الرى.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى قرارًا بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان فى الديوان العام والمصالح والهيئات التابعة للوزارة.

 

ونص القرار على أن تكون مواعيد عمل الجهات التى تحصل على إجازة يوم السبت من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فى حين تكون مواعيد عمل الجهات التى لا تحصل على إجازة يوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية هى الوزارة المسئولة عن موارد المياه العذبة فى مصر، وتقوم بوضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كافة متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى من المياه، و الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه النيل والخزان الجوفى ومياه الأمطار السيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضبط وإحكام توزيع مياه الرى وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبرى والأعمال الصناعية على النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الرى والصرف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على تفاصيل خطة الرى لاستقبال موسم الفيضان الجديد

الرى: زراعة الأرز فى الدلتا للحد من تملح التربة بمياه البحر

وزارة الرى تستعد لاستقبال موسم الفيضان الجديد.. المؤشرات تتوقع أن يكون أقل من المعدل.. وزير الرى يكلف بمتابعة صور الأقمار الصناعية وتقارير الأحوال الجوية.. ومراجعة جميع الوحدات النهرية والتأكد من جاهزيتها

وزير الموارد المائية والرى

شهر رمضان المياه

الرى

محمد عبد العاطى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة