video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

للمرة السادسة.. داعش يهدد إسبانيا مجددا بشن هجمات فى إقليم الباسك

الإثنين، 06 مايو 2019 04:35 م
للمرة السادسة.. داعش يهدد إسبانيا مجددا بشن هجمات فى إقليم الباسك إقليم الباسك بإسبانيا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
فى رسالة جديدة لتنظيم داعش الارهابى ، هدد بشن هجمات فى إقليم الباسك الإسبانى يصل إلى الموت، وقال التنظيم "نحن هنا بينكم".
 
ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فقال التنظيم الارهابى فى رسالته التهديدية الجديدة لإسبانيا "يا صليبيين ، لم نأت من الخارج ! نحن هنا لن تكتشفنا أبدًا، "نحن أطفالك الذين سيهاجمون قريبًا".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم الارهابى أعلن من خلال شبكات التواصل الاجتماعى عن هجمات فى إسبانيا وعلى وجه التحديد فى إقليم الباسك.
 
وكان التنظيم هدد من فترة قصيرة إسبانيا بشن هجمات على أيدى الذئاب المنفردة، وكان ذلك فى الاسبوع المقدس.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذا التهديد هو السادس من نوعه التى تطلقه داعش ضد اسبانيا منذ بداية العام الجارى حتى الآن، ورفعت وزارة الداخلية مستوى التأهب المناهض للارهاب إلى الرابع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

175 ألف شخص يشكلون سلسلة بشرية للمطالبة باستقلال الباسك عن إسبانيا

اسبانيا

داعش

الارهاب

اقليم الباسك

تنظيم داعش

الذئاب المنفردة




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة