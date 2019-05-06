للمرة السادسة.. داعش يهدد إسبانيا مجددا بشن هجمات فى إقليم الباسك

كتبت فاطمة شوقى

فى رسالة جديدة لتنظيم داعش الارهابى ، هدد بشن هجمات فى إقليم الباسك الإسبانى يصل إلى الموت، وقال التنظيم "نحن هنا بينكم".

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فقال التنظيم الارهابى فى رسالته التهديدية الجديدة لإسبانيا "يا صليبيين ، لم نأت من الخارج ! نحن هنا لن تكتشفنا أبدًا، "نحن أطفالك الذين سيهاجمون قريبًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم الارهابى أعلن من خلال شبكات التواصل الاجتماعى عن هجمات فى إسبانيا وعلى وجه التحديد فى إقليم الباسك.

وكان التنظيم هدد من فترة قصيرة إسبانيا بشن هجمات على أيدى الذئاب المنفردة، وكان ذلك فى الاسبوع المقدس.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التهديد هو السادس من نوعه التى تطلقه داعش ضد اسبانيا منذ بداية العام الجارى حتى الآن، ورفعت وزارة الداخلية مستوى التأهب المناهض للارهاب إلى الرابع.