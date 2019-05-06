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للعام الثانى.. مدفع رمضان يعود ليدوى بقذيفته فى سماء مدينة الزقازيق

الإثنين، 06 مايو 2019 02:00 ص
للعام الثانى.. مدفع رمضان يعود ليدوى بقذيفته فى سماء مدينة الزقازيق مدفع الحاجة فاطمة امام مقر قوات الامن
الشرقية – إيمان مهنى
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للعام الثانى على التوالى، يسمع أهالى مدينة الزقازيق، صوت مدفع رمضان، لإيجاز الإفطار والصيام للمواطنين، الذى هو من أهم تقاليد الشهر الكريم التى عرفها أهالى المحروسة، منذ عهد الوالى جوشفدم عام 865 هجريا الذى أطلقت أول قذيفة مدفع فى عهده، اختفت تلك العادة لعقود، لتعود مرة أخرى ليدوى بصوته فى إرجاء المدينة.

فسيتم إطلاق أول قذيفة مع وقت أول سحور فى شهر رمضان 2019، بعدما انتهت من أعمال الصيانة، وصرف 60 قذيفة له لإطلاقها يوميا وقتى الإفطار والسحور، ذلك بمعرفة فردى شرطة مدربين من قوات الأمن، حيث يستقر المدفع أمامها.

وكشف مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن المدفع هو من طراز قديم وكان يستخدم لذات الغرض قبل 70 عاما، وتم استخراجه من المخازن وصيانته للإعادة استخدمه فى شهر رمضان كل عام، فتعد هذه المرة الثانية التى يعمل فيها المدفع.

ويجدر بالإشارة، أن مدفع رمضان عرف باسم مدفع الحاجة فاطمة نسبة إلى فاطمة بنت الخديوى إسماعيل، والتى أوزعت للخديوى بإصدار فرمان بعودة المدفع للعمل فى رمضان، بعد توقفت تلك العادة لسنوات وتنساه الناس.

1- مدفع الحاجة فاطمة امام مقر قوات الامن
مدفع الحاجة فاطمة امام مقر قوات الامن

 

5-مدفع الحاجة فاطمة
مدفع الحاجة فاطمة

 

6-مدفع الحاجة فاطمة
مدفع الحاجة فاطمة

 


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