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لجان مراقبة من غرفة السياحة للسعودية لرصد المخالفات خلال عمرة رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 03:00 ص
لجان مراقبة من غرفة السياحة للسعودية لرصد المخالفات خلال عمرة رمضان الحج والعمرة - ارشيفية
كتبت آمال رسلان
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تستعد غرفة شركات السياحة بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة لإيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات من قبل شركات السياحة، التى لجأت إلى إصدار تأشيرات إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وكذلك لمتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة.
 
 
حيث قامت الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة بالسعودية لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري.
 
 
كما جارى التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين، لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان، أو من تهرب من سداد الرسوم لإتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم .
 
وفى حال رصد مخالفات سيتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.
 
 

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