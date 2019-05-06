لأولياء الأمور.. 10 أسباب تخليك تدخل ابنك مدرسة يابانية

كتب محمود طه حسين

نظرا لحداثة تجربة المدارس المصرية الياباينة، فهى وليدت العام الدراسى الحالى حيث انطلق الدراسة فى 35 مدرسة يابانية خلال العام الدراسى الحالى والعام المقبل سيكون العام التالى لها، ولكن كثير من أولياء الأمور يترددون حول التقدم لأبنائهم فى هذه المدارس،"اليوم السابع" ينشر 10 أسباب تخليك تقدم لابنك، وأنت مقتنع ومطمئن فى هذه المدارس.

1ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسى 2019/2020 بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

2ـ بتدريس المستوى الرفيع تساوت مع المدارس الخاصة لغات وتميزت عنها.

3ـ تتميز المدارس اليابانية بإنخفاض الكثافات فى الفصل الواحد على عكس المدارس الخاصة فبعضها وصلت كثافة الفصل فيها إلى 50 طالب و45 و60 طالب.

4ـ مصروفات المدارس اليابانية والتى وصلت قرابة 11 ألف جنيه هى مصروفات بسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية.

5ـ تقبل من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات وفى 4 صفوف kg2K ، وkg2، والأول والثانى الابتدائى.

6ـ تتميز المدارس اليابانية أنها تقبل الطفل الذى وصل سن الـ" 7 و8 سنوات ويحصل على تعليم لغات وهذه الميزة لا توجد فى المدارس التجريبية أو الخاصة، لأن الطفل إذا وصل سن 6 سنوات ويوم لا يحق له دخول المدارس التجريبية أو الخاصة.

7ـ تتميز المدارس اليابانية ببناء شخصة الطفل من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو وهى أنشطة تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة.

8ـ يتم إكساب الطفل قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: التعاطف، تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات وهو ما نحتاجه فى مجتمعنا حتى يتحول الطفل إلى إنسان صالح يحافظ على مدرسته ووطنه وحياته.

9ـ تتميز المدارس اليابانية أن الطفل يدرس فيها حتى دخوله الجامعة وبالتالى مستمر فى نفس المدرسة حتى الثانوى العام.

10ـ أسلوب التقويم يختلف عن الامتحانات فى المدارس العادية فهى تعتمد على السلوكيات والأنشطة والمهارات وأيضا تحقيق التعلم المستمر لدى الطلاب، كما أن هناك تقويم للتجربة من قبل جهات مختلفة وأيضا تدريب المعلمين فى مصر وخارجها فى اليابان ومن ثم فالمعلم نفسه يحظى بإهتمام كبير حتى ينعكس مستواه على الطلاب فى المدرسة.