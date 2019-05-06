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الإثنين، 06 مايو 2019 11:46 م
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فريق من المحامين يلتقى زعيم الأكراد المعتقل عبد الله أوجلان

الإثنين، 06 مايو 2019 11:41 م
فريق من المحامين يلتقى زعيم الأكراد المعتقل عبد الله أوجلان عبد الله أوجلان
أ ش أ
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كشف فريق قانونى يتولى الدفاع عن الزعيم الكردى المعتقل عبد الله أوجلان النقاب اليوم الاثنين، عن أنهم التقوا به مؤخرا داخل محبسه فى تركيا، وذلك لأول مرة منذ 8 أعوام.
وذكر راديو (صوت أمريكا) الإخبارى أن إحدى المحاميات تُدعى "رازن ساريكا" أوضحت - فى مؤتمر صحفي عقد اليوم فى إسطنبول - أن هذا اللقاء عُقد يوم الخميس الماضى، واستغرق نحو ساعة، ويعتبر أول لقاء من نوعه مع أوجلان منذ عام 2011.
وأضاف الراديو أن أوجلان وجه مع فريق المحامين رسالة إلى نحو 3000 معتقل كردي بدأوا إضرابا عن الطعام منذ شهر نوفمبر الماضي وأسفر حتى الآن عن وفاة 8 منهم، احتجاجا على سجن أوجلان الانفرادي، حيث ناشدهم أوجلان ضرورة إنهاء الإضراب، قائلا: "أحترم حق الأصدقاء داخل سجون تركيا وخارجها في المقاومة، ولكن أرجوهم ألا يواصلوا الإضراب عن الطعام إلى درجة تضر بصحتهم أو تعرضهم للموت".
وكانت تركيا قد ألقت القبض على أوجلان عام 1999، وقامت بوضعه منذ هذا التاريخ داخل أحد السجون شديدة الحراسة بإحدى الجزر الواقعة قبالة مدينة اسطنبول التركية.


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أوجلان

عبد الله أوجلان

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