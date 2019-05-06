وقال فراج إن أي اتفاق بين حزبَي العمال والمحافظين سيكون بمثابة "الخيانة الأخيرة"، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

ونوه فراج عن أن ثمة "خمسة ملايين ناخب عُمّالي، صوتوا لصالح الخروج، وأُحِبُّ قبل موعد الانتخاب أن أناظر كوربين حول ذلك لأن الناس مرتبكون جدا بشأن موقف العمال".

وأضاف فراج "أعتقد أننا لو استطعنا الوصول لناخبي العمال، فسندهِش حتى أنفسنا"، محذار من إبرام اتفاق بين المحافظين والعمال واصفا إياه بأنه "تحالف الساسة ضد الشعب".

وقال فراج: "أعتقد أن ملايين الناخبين قد يعزفون عن كلا الحزبين العمال والمحافظين"، مضيفا "سيكون ذلك بمثابة الخيانة الأخيرة .. بصراحة، لو أبرمتْ تيريزا ماي هذا الاتفاق، فإني لا أستطيع تحديد وجهة حزب المحافظين".

وكان فراج كشف في وقت سابق عن اعتزامه خوضه الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا منافسا حزبَي المحافظين والعمال، قائلا إنه سيستخدم انتخابات الاتحاد الأوروبي كنقطة انطلاق لانتخابات مجلس العموم البريطانية متى أُجريت.

وأكد فراج: "نريد للانتخابات الأوروبية أن تكون خطوة أولى على طريق تغيير كبير يُعيد تشكيل السياسات البريطانية إجمالا وجَعْلها أكثر شبها بالبلاد".