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ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

الإثنين، 06 مايو 2019 12:38 م
ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن، للقضاء على أنتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملات أمنية، لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال والجنوب، أسفرت عن ضبط 8 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق الية، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد روسى بقصد الدفاع، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بمراكز دشنا والوقف ونجع حمادى.
 
تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 
 

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