ضبط 43 مشتبها فى قضية تهريب كبرى للنفط بقيمة 189 مليون دولار بالصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين إلقاء القبض على 43 مشتبها بهم في قضية تهريب كبرى للنفط المكرر بقيمة 1.27 مليار يوان (189.5 مليون دولار).

وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية - في بيان اليوم - أنه تم القبض على المشتبهين فى عمليات منسقة بين الجمارك وخفر السواحل وأجهزة الأمن العام في البلاد، حيث تمت مصادرة ناقلة نفط أجنبية و4 قوارب نقل نفط صغيرة و16 صهريج تخزين نفط تضم 29500 طن من النفط المكرر.

وأضافت المصلحة أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه منذ عام 2018، قام المشتبه بهم بتهريب نحو 170 ألف طن من النفط المكرر.

كانت سلطات الجمارك الصينية بدأت منذ شهر مارس الماضي تحقيقات في 184 قضية تهريب نفط مكرر بقيمة6.62 مليار يوان (988 مليون دولار).