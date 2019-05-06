video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 25 قطعة سلاح و24 قطعة حشيش وتنفيذ 2076 حكما قضائيا بسوهاج

الإثنين، 06 مايو 2019 12:08 م
ضبط 25 قطعة سلاح و24 قطعة حشيش وتنفيذ 2076 حكما قضائيا بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، وذلك بالاشتراك مع الأمن العام، ومدعومة بمجموعات قتالية، وذلك بدائرة المراكز والأقسام.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و10 فرد روسى محلى الصنع، و4 فرد خرطوش محلى الصنع، و3 قطع سلاح أبيض بإجمالى 25 قطعة سلاح متنوعة .
 
واستكملت الحملة أعمالها بضبط 4 قضايا مواد مخدرة، بينها ضبط "60" قرص تامول المخدر، ومبلغ 1300 جنيه وهاتف محمول ودراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "، حيازة المتهم "بسام ح ا م" 35 سنة عامل، ومقيم مركز أبو تشت، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
كما تم ضبط "22" قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 580 جنيهاً، وهاتف محمول حيازة المتهم، "مصطفى ج ع" 35 سنة، عامل ومقيم بندر طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط قطعة من مادة الحشيش المخدر، حيازة المتهم "محمود م خ" 23 سنة، طالب ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وضبط قطعة من مادة الحشيش المخدر جرام حيازة المتهم "يسري ع ا" 32 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي. 
 
كما تم تنفيذ "2076 " حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 43 قضية تموينية، منها " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم صرف بون للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة أمنية بسوهاج تسفر عن ضبط 22 قطعة سلاح وقطع حشيش وتنفيذ 2075 حكما قضائيا

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حملة امنية

سلاح

مخدرات

تنفيذ احكام

الامن العام




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة