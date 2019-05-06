ضبط 25 قطعة سلاح و24 قطعة حشيش وتنفيذ 2076 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، وذلك بالاشتراك مع الأمن العام، ومدعومة بمجموعات قتالية، وذلك بدائرة المراكز والأقسام.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و10 فرد روسى محلى الصنع، و4 فرد خرطوش محلى الصنع، و3 قطع سلاح أبيض بإجمالى 25 قطعة سلاح متنوعة .

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 4 قضايا مواد مخدرة، بينها ضبط "60" قرص تامول المخدر، ومبلغ 1300 جنيه وهاتف محمول ودراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "، حيازة المتهم "بسام ح ا م" 35 سنة عامل، ومقيم مركز أبو تشت، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "22" قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 580 جنيهاً، وهاتف محمول حيازة المتهم، "مصطفى ج ع" 35 سنة، عامل ومقيم بندر طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط قطعة من مادة الحشيش المخدر، حيازة المتهم "محمود م خ" 23 سنة، طالب ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وضبط قطعة من مادة الحشيش المخدر جرام حيازة المتهم "يسري ع ا" 32 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

كما تم تنفيذ "2076 " حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 43 قضية تموينية، منها " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم صرف بون للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.