ضبط 150 شريط ترامادول مع راكب قادم من كينيا.. صور

كتب هانى عثمان

حرر رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محضرا لراكب قادم من دولة كينيا على رحلة مصر للطيران، لحيازته أقراص الترامادول المخدرة.

وأوضحت مصادر، أن الراكب القادم من كينيا ظهرت عليه علامات الارتباك والتوتر، وبتفتيش حقائبه عثر داخل إحداها على 150 شريط ترامادول.

وأضافت المصادر ، ان الضبطية تمت فى وجود سامى صبحى مدير الوردية المسائية، وهانى أبوطالب مشرف الصالة الخضراء، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة.