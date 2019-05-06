video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 03:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 150 شريط ترامادول مع راكب قادم من كينيا.. صور

الإثنين، 06 مايو 2019 01:46 ص
ضبط 150 شريط ترامادول مع راكب قادم من كينيا.. صور ضبط 150 شريط ترامادول
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
حرر رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محضرا لراكب قادم من دولة كينيا على رحلة مصر للطيران، لحيازته أقراص الترامادول المخدرة.
 
وأوضحت مصادر، أن الراكب القادم من كينيا ظهرت عليه علامات الارتباك والتوتر، وبتفتيش حقائبه عثر داخل إحداها على 150 شريط ترامادول.
 
وأضافت المصادر ، ان الضبطية تمت فى وجود سامى صبحى مدير الوردية المسائية،  وهانى أبوطالب مشرف الصالة الخضراء، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
ضبط 150 شريط ترامادول (1)
ضبط 150 شريط ترامادول (1)

ضبط 150 شريط ترامادول (2)
ضبط 150 شريط ترامادول (2)

ضبط 150 شريط ترامادول (3)
ضبط 150 شريط ترامادول (3)

ضبط 150 شريط ترامادول (4)
ضبط 150 شريط ترامادول (4)

ضبط 150 شريط ترامادول (5)
ضبط 150 شريط ترامادول (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

ترامادول

مطار القاهرة

كينيا

رجال الجمارك




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة