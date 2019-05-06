صور.. ضبط 146 ألف وحدة زريعة أسماك حية وإزالة التعديات على بحيرة البرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 146ألف وحدة زريعة أسماك حية، محملة على السيارة رقم "61808" نقل كفر الشيخ، بـ 146 برميل زريعة أسماك، بصحبة قائدها، حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بهدف الاستزراع؛ بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وتحرر المحضر رقم 8524 لسنة 2019م جنح مركز البرلس، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ،واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إن أعمال تهريب زريعة الأسماك، يعد خرقًا للقانون، وإهدارًا لحق الدولة، وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

وعلى جانب آخر أسفرت جهود الحملة المشتركة بين قسم مسطحات سيدى سالم والبرلس من ازالة 390 علبة غزل دورة مخالف بطول 3900 متر ،وازالة 200 جوبية صيد زريعة مخالفة،وازالة 400 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وازالة 2400 متر غزل جانب، كما تم ازالة12 حالة تحاويط من ورد النيل والغرائز الخشبية، وازالة 1900 متر غزل بشنين، فضلاً عن ضبط السيارة رقم 61808 نقل كفرالشيخ قيادة المدعو "ع.ع.أ" وهى محملة بزريعة الأسماك الصغيرة من نوع البلطي بعدد146 كيس أبيض شفاف بكل كيس 100 وحدة زريعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8524 جنح مركز البرلس.