صور ..تشغيل أنفاق تحيا مصر من 10 صباحًا إلى 4 عصرا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت المهندسة انتصار الأمير، مدير إدارة الأنفاق والكبارى العائمة، بهيئة قناة السويس، إن أنفاق تحيا مصر، أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، الأحد، ضمن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية، بدأت تشغيلها تجريبى اليوم، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.

أضافت، مدير إدارة الأنفاق والكبارى العائمة، بهيئة قناة السويس، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تشغيل التجريبى للأنفاق يبدأ فى العاشرة من صباح كل يوم وحتى الرابعة عصرًا، لحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أن إدارة الأنفاق تقوم بحصر السيارات التى تعبر النفق، لتحديد نسبة العبور بالنسبة للسيارات والشاحنات.

وقدمت هيئة قناة السويس، هدايا للمواطنين الذين عبروا أنفاق تحيا مصر الجديدة، وتم شرح تعليمات العبور لهم، بحيث لا تزيد سرعة العبور60 كيلو مترًا، مع التأكيد أن العبور مراقب بالرادار.

وقال، السائقون أثناء عبور النفق، إن أنفاق تحيا مصر، تعد إعجاز وإنجاز جديد، ولا نصدق أنفسنا بسبب التكنولوجيا الجديدة التى تتبع داخل الأنفاق، وقلة مدة العبور، حيث تصل مدة العبور بمراحل التفتيش 15 دقيقة.

وأضاف السائقين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الأنفاق الجديدة تمثل حلم كبير تم تحقيقة لكل المواطنين بسبب خفض تكاليف العبور واختصار الوقت والجهد، وهو ما يفتح أفاق استثمارية جديدة ويربط سيناء بالإسماعيلية فى دقائق معدودة.

وأكد سائق شاحنة، أن رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها أو العكس كانت تستغرق نحو 18 ساعة وربما أكثر ما بين ساعات الانتظار أمام المعديات وهو ما كان يعد معاناة للسائقين وللأهالي ويتسبب في خسائر وتأخير وصول البضائع، أم الآن فزمن العبور أصبح 10 دقائق أو ربع ساعة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمس، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وتربط الأنفاق الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، وتستغرق مدة العبور ما بين 15 و20 دقيقة، والسرعة داخلها 60 كيلو متر تحت رقابة الرادار، وتمر الأنفاق أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا، ويبلغ طولها 5 آلاف و820 مترًا، وتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم فى عمليات إخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان، ويتضمن النفقان حارتين للسيارات.