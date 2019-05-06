صور.. الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع فى مدينة بدر

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع اقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.
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حريق مصنع (2)
حريق مصنع (3)
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