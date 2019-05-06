صور.. الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع فى مدينة بدر

كتب ــ عبد الرحمن سيد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع اقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.