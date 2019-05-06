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صور.. اضبط مخالفة.. أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال

الإثنين، 06 مايو 2019 01:18 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال
فريق المحافظات
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شكا عدد من المرضى المترددين على مستشفى الصدر بدمياط من تردى الأوضاع خاصة حالة الأسرة والفرش والنظافة العامة وطالبوا مسئول الصحة بدمياط بزيارة المستشفى لتحسين أوضاعها.

 

يقول على بسام أحد أبناء قرية البصارطة بدمياط قمت بنقل ابنتى البالغة من العمر 17 عاما إلى الآن مستشفى الصدر بدمياط، ولكننى فوجئت بأن الأسرة بدون فرش علاوة على سوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وخاصة دورات المياه، مشيرا إلى أن هذه المستشفى تخدم عدد كبير من ابناء محافظة دمياط وكانت تحظى باهتمام مسئول الصحة.

أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال (2)

وطالب بزيارة من وكيل وزارة الصحة بدمياط إلى المستشفى للوقوف على حالتها على الطبيعة حفاظا على صحة المرضى.

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه من الطبيعى عدم فرش الأسرة فى حالة خلو السرير من المرضى حسب تعليمات إدارة مكافحة العدوى.

أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال (1)

وأضاف وكيل وزارة الصحة نبحث أى شكوى من المرضى وجار تشكيل لجنة لزيارة المستشفى وتلافى أى ملاحظات والعمل على حلها لراحة المرضى.

 

 

أهالى مرضى الصدر بدمياط يشكون من الإهمال (3)
 

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