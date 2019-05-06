شرب الخمر فى نهار رمضان.. تعرف على العقوبة وفقا للقانون

كتب محمد أبو عوض

شرب الخمر والمسكرات من الأمور التى حرمها الشرع الإسلامى الحنيف، والذى يحرص المسلمين على الالتزام بتعاليمه، وقيمه وخصوصاً فى شهر رمضان الكريم، يسعى الجميع بعدم الوقوع فى المحظورات، والمنكرات التى نهى الله عز وجل عنها، وهو جزء روحى تربى المسلمين عليه، لكن المشرع القانونى لم يغفله فى قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 .

المشرع فى قانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، أكد على ضرورة منع وحظر بيع الخمور والمسكرات فى الأماكن العامة على مدار العام كله لكنه فى نهار رمضان يكون العقوبة كما يقول المتخصصين تكون روحية وجنائية فى نفس الوقت.

يعيش المواطن فى شهررمضان الكريم طقوس دينية تجعله أكثر حرصاً على الإلتزام بالقانون، لذلك فإن عقوبة شرب أوبيع المسكرات يجب التذكير بها، لتنبيه المواطنين وتحزيرهم من الوقوع فى مثل هذة الجريمة.

وينص قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976، فى مادته السابعة والتى نصت على مايلى: " يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العودة".