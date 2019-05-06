video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شرب الخمر فى نهار رمضان.. تعرف على العقوبة وفقا للقانون

الإثنين، 06 مايو 2019 08:30 م
شرب الخمر فى نهار رمضان.. تعرف على العقوبة وفقا للقانون خمور - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

شرب الخمر والمسكرات من الأمور التى حرمها الشرع الإسلامى الحنيف، والذى يحرص المسلمين على الالتزام بتعاليمه، وقيمه وخصوصاً فى شهر رمضان الكريم، يسعى الجميع بعدم الوقوع فى المحظورات، والمنكرات التى نهى الله عز وجل عنها، وهو جزء روحى تربى المسلمين عليه، لكن المشرع القانونى لم يغفله فى قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 .

المشرع فى قانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، أكد على ضرورة منع وحظر بيع الخمور والمسكرات فى الأماكن العامة على مدار العام كله لكنه فى نهار رمضان يكون العقوبة كما يقول المتخصصين تكون روحية وجنائية فى نفس الوقت.

يعيش المواطن فى شهررمضان الكريم طقوس دينية تجعله أكثر حرصاً على الإلتزام بالقانون، لذلك فإن عقوبة شرب  أوبيع المسكرات يجب التذكير بها، لتنبيه المواطنين وتحزيرهم من الوقوع فى مثل هذة الجريمة.

وينص قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976، فى مادته السابعة والتى نصت على مايلى: " يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العودة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسبب شهر رمضان.. منع الخمور فى احتفالات نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

عقوبة شرب الخمر فى نهار رمضان

اخبار الحوادث

عقوبة بيع الخمور فى رمضان

عقوبة شرب الخمور فى الاماكن العامة

شرب خمور

خمور




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة