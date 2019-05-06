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الإثنين، 06 مايو 2019 05:10 ص
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شاهد تطور حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى 3 سنوات.. بالأرقام

الإثنين، 06 مايو 2019 05:00 ص
شاهد تطور حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى 3 سنوات.. بالأرقام عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا تطورا ملحوظا خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، وفى هذا السياق نرصد بالأرقام حركة الصادرات والواردات بين مصر ودول تجمع الكوميسا.

وفى هذا الإطار كشف تقرير حديث لوزارة التجارة، أن صادرات مصر لدول الكوميسا سجلت 1.72 مليار دولار عام 2015، وخلال عام 2016 سجلت الصادرات 1.76 مليار دولار، وسجلت 1.54 مليار دولار فى 2017.

وفى نفس السياق، سجلت الواردات المصرية 593 مليون دولار فى 2015، و643 مليون دولار فى 2016 و573 مليون دولار فى 2017.

يشار إلى أن الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة منهم 9 دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 وهم مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.

وتعد السودان أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى الكوميسا حيث تستقبل السودان 19 % من الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، ثم ليبيا 27 % ثم كينيا 19 % واثيوبيا 8 % واريتريا 7 % وأوغندا 4 %، بينما تستقبل باقى دول الكوميسا 4 % من الصادرات المصرية.


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