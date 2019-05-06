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الإثنين، 06 مايو 2019 08:44 م
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سلوفاكيا تستجيب لضغوط النمسا وتوقف العمل فى محطة نووية

الإثنين، 06 مايو 2019 08:07 م
سلوفاكيا تستجيب لضغوط النمسا وتوقف العمل فى محطة نووية محطة نووية
أ ش أ
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أعلنت سلوفاكيا اليوم الإثنين إيقاف بناء مفاعلين جديدين فى محطة "موشوفيسى" النووية ، وذلك استجابة لمخاوف وتحذيرات أطلقتها ، النمسا.
وأفادت مصادر إعلامية فى فيينا اليوم ، بأن سلوفاكيا قررت تأجيل بدء تشغيل المفاعلين الثالث والرابع من محطة الطاقة النووية "موشوفيسى" لافتة إلى إعلان المدير العام للمحطة النووية برانيسلاف ستريسك ذلك أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية للبرلمان في العاصمة السلوفاكية (براتيسلافا) اليوم .
وأضافت المصادر أن تشغيل المفاعلين والذي كان مقررا لهما يونيو القادم تم تأجيله إلى مارس 2020.
وكانت الحكومة النمساوية ومنظمات بيئية وجهوا انتقادات حادة للمحطة النووية في سلوفاكيا بسبب وجود مخالفات في التصميم والبناء تهدد بوقوع كارثة تسرب نووي في حالة وقوع زلازل قوية.


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